Mannen die podosiri waren gaan plukken gestrand te Boven Saramacca

Een groep van meer dan 10 mannen is dinsdagmorgen gestrand te Boven Saramacca, ter hoogte van Totikamp in Suriname. Ze togen met twee boten naar het gebied om podosiri te plukken. Bij terugkeer ontdekten ze dat geen van de boten meer op de rivier waren.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld, maar vanwege het feit dat het al donker was rukte de maritieme politie niet meer uit.

Waterkant.Net maakte woensdagmorgen contact met de politie die aangaf dat de groep intussen veilig in Paramaribo is. Het is vooralsnog niet bekend hoe en door wie de mannen zijn opgehaald en of hun boten al terecht zijn.

Het onderzoek duurt voort.