Auto duikt in trens na aanrijding

Twee Toyota Vitzen zijn woensdag rond 18.15 uur hard met elkaar in botsing gekomen op de hoek van de Welgedacht C- en Mawakaboweg in Suriname. De veroorzaker is daarbij met zijn wagen in de dichtbegroeide trens beland.

De veroorzaker reed over de Welgedacht C-weg en verleende bij het oversteken van de hoek geen voorrang aan de andere bestuurder die over de Mawakaboweg reed.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken. De politie van Santo Boma kreeg de melding van de aanrijding maar kon niet meteen uitrukken omdat het station geen dienstvoertuig heeft.

Met assistentie van Surveillance Regio Midden verschenen de wetsdienaren na enige tijd ter plaatse.

Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.