Zomercarnaval Afterparty zaterdag 29 juli in Club Clare aan de Coolsingel

Op zaterdag 29 juli 2023 barst het Zomercarnaval weer los in Rotterdam. En na het avondprogramma kun je vanaf 23.00u gewoon lekker doorfeesten op de gezelligste Zomercarnaval Afterparty in Club Clare (Coolsingel 18 bij Hofplein) in het centrum van Rotterdam!

In de live area gaan we dansen met de populaire live band PASSION en DJ’s SHANN, GILLY GONZALES en SHAR! In de basement zijn de beste dj’s aanwezig en boven kun je lekker chillen. Kaarten zijn normaal 20 euro maar in de voorverkoop slechts 10 euro hier via Eventbrite. LET OP: wacht niet te lang want op=op! en vol=vol!

Club Clare is gevestigd in hartje Rotterdam, aan de Coolsingel vlakbij Hofplein. De metro stopt precies voor de deur. Parkeren kan in de garages in de omgeving.

Dit mag je niet missen, dus regel je kaarten van slechts 10 euro vandaag nog via Eventbrite.

VIP tafels beperkt via whatsapp +31 6 45971543