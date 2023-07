‘Vulgair dansen op Zomercarnaval mag niet’

Komend weekend staat Rotterdam weer in het teken van het Zomercarnaval. En dat betekent flink feesten en dansen in de havenstad. En over dat dansen staat sinds dit jaar in het reglement van de straatparade, dat vulgair dansen niet mag.

De organisatie van het stadsfeest benadrukt tegenover Open Rotterdam, dat Zomercarnaval een familiefeest is en een aantal danssoorten daar niet bij passen. “We weten ook wel; het is geen kerkdienst. Een beetje flirten en genieten moet dus ook wel kunnen, maar het moet niet vulgair worden”, aldus een lid van de organisatie tegen de omroep.

De organisatie heeft na het zien van een aantal video’s op social media besloten om dit jaar dans mee te nemen in de gedragsregels. In het reglement staat daarover: ‘Dansen kan heel provocerend en/of vulgair zijn. Vooral met zijn tweeën, als bepaalde seksuele bewegingen op straat worden nagebootst.”

Benadrukt wordt dat het niet gaat om een ’twerkverbod’ vanuit gemeente Rotterdam, zoals binnen de gemeenschap rondgaat. Zo mag het zogeheten ’twerken’ wel tijdens de parade van Zomercarnaval, maar alleen zonder iemand achter je.

Het reglement geldt voor de straatparade en niet voor de afterparty’s bijvoorbeeld de Carnaval Afterparty in Club Clare aan de Coolsingel in hartje Rotterdam. Daar vind na 23.00u een live optreden plaats van formatie PASSION, die opzwepende urbankawina muziek ten gehore zal brengen.