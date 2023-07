Van Samson: “Een 99% corrupt volk wil een 100% eerlijke regering”

Parlementariër Cedric van Samson stelt dat het tijd is dat Surinamers de hand in eigen boezem steken en naast nepotisme, ook gevallen van regelarij afkeuren. Hij meent dat ook het regelen c.q. accommoderen van iemand anders dan familieleden op bepaalde posities iets is waarover niet al te vaak wordt gesproken.

“Een 90% corrupt volk wil een 100% eerlijke regering. Je hoeft niet corrupt te zijn, maar je weet ervan en je houdt je mond wanneer het gaat om die lantiman die je kent, maar thuis zit. Dezelfde mensen die naar DNA-leden gaan om geregeld te worden voor een lanti wroko, kijken verrast op wanneer iemand van de familie geregeld is.

Dus wanneer je het zou regelen voor iemand buiten je familie, dan is het hoera! Wat ik daarmee wil stellen is: we moeten niet alleen nepotisme afkeuren. We moeten ook regelarij afkeuren. Als we mensen ter zake deskundig op de posities hebben om het werk uit te voeren, dan gaan we ze meten aan de hand van hun prestatie, kunde, kennis en capaciteit”, zei de VHP’er in het programma Bakana Tori.

Volgens Van Samson wordt het direct stil in het parlement wanneer hij de lijn dwars wilt trekken. “Toen ik heb gesproken over wie allemaal beleidsadviseurs zijn, hebben ze winti hier gehad. Want dan praat je niet meer over DNA-leden alleen. Dan beginnen die derde en vierde lijn in beeld te komen. Daarom zeg ik ‘een 99%’. Dus, omdat ik een grote mond heb, regel ik geen mensen. Als je hebt gesolliciteerd, je voldoet en je vraagt mij omdat je nooit een reactie na je sollicitatie hebt gehad, dan kan ik de minister vragen of het in het beleid past en of hij die sollicitatie wel of niet heeft gehad”, stelt de politicus.