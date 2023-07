Ramautarsing over uitspraken Brunswijk: “We leven niet meer in de tijd van staatsgrepen”

“Wishful thinking”. Zo typeert econoom Winston Ramautarsing de uitspraak van vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk. De tweede man van het land heeft afgelopen woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) en vrijdag tijdens de viering van het Javaans nieuwjaar benadrukt dat niemand hem kan uitsluiten om mee te doen voor het presidentschap.

De ABOP-voorman stoort zich aan het voorstel van de VHP om de Kiesregeling en de grondwet zodanig aan te passen, zodat dat mensen met een strafblad geen president of vicepresident kunnen worden.

“Het is gewoon een loze bewering. We leven niet meer in de tijd van staatsgrepen. Dus de enige manier dat niemand je kan weerhouden is wanneer je met een wapen de macht zou grijpen. Als je van het volk afhankelijk bent om jouw daar te zetten, dan kan het volk je wel weerhouden. Want het volk kan op iemand anders stemmen”, zei Ramautarsing aan D-TV.

Indien de 51 parlementariërs wel beslissen om naar een hogere standaard te gaan en inderdaad alle personen met strafbladen uit te sluiten, zal dat volgens de econoom wel een vooruitgang zijn. Hij is wel voorstander dat de lat hoger wordt gelegd. De samenleving zou dan de druk op deze 51 mensen moeten opvoeren om te doen wat goed is voor het land.

De VES-topper stelt dat het wel dat het volste recht van een bevolking is om veroordeelden of criminelen als hun leiders te kiezen. Maar dan moet men wel voor de consequenties instaan, wanneer het buitenland zich niet met deze leiders van gaan willen gaan associëren. “Ik heb weleens meegemaakt dat een Franse ambassadeur aan mij heeft gezegd: ik mag meneer Brunswijk geen hand geven van me regering. Dus dan isoleer je jezelf wel. Dat is wel de keuze die we maken als we voor dit soort mensen stemmen met deze achtergrond.”, aldus de econoom.