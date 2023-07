Patricia Etnel over minister Kuldipsingh: “Eeuwig heeft ze bigi taki”

NPS-parlementariër Patricia Etnel blijft erbij dat EZOTI-minister Rishma Kuldipsingh met de meeste spoed vervangen zou moeten worden. “Men had een heleboel te zeggen over Saskia Walden en dat ze niet goed was. Nu blijkt dat Walden nog stappen nam om zaken te doen. Deze mevrouw (Kuldipsingh) doet helemaal niets.

En eeuwig heeft ze bigi taki, eeuwig wilt ze mensen zeggen hoe ze het moeten doen en dat zij beter is. Wel, luister minister: ‘wanneer je daar zit, dan moet je weten dat je daar zit omdat wij als samenleving vinden dat je een job voor ons moet doen’. Je doet het niet vanuit je eigen overweging en wat jij denkt dat jij kan doen”, zei Etnel in het programma Bakana Tori.

De NPS’er reageerde op de recente uitspraak van de bewindsvrouw, waarbij zij afgelopen woensdag aangaf geen boodschap te hebben aan personen die vinden dat zij moet worden vervangen. Volgens de minister is zij pas een jaar op het ministerie, waardoor het even heeft geduurd voordat zij alle projecten in place kon hebben en financiële middelen vrij kon krijgen.

Etnel stelt dat wanneer zij de begroting van EZOTI analyseert, het haar gelijk opvalt dat een heleboel opgenomen zaken niet zijn uitgevoerd. “En het ondernemerschapsklimaart… sorry, de minister heeft gefaald om dit goed te regelen. En dat is de hoofdtaak van het ministerie van EZOTI. Hoe staat het met de positie van de kleine ondernemers in Paramaribo? Dan wil de minister mij komen zeggen dat ik moet komen kijken op haar ministerie.

Wel, ik hoef niet te kijken op haar ministerie, want daar is niet het beleid. Het beleid moet ze voeren in het land. En als we kijken naar het land, dan zien we al genoeg”, aldus de politica.

Etnel keurt het ook af dat de minister de samenleving komt vragen om haar te helpen met de controle op prijsopdrijving in winkels. Volgens de volksvertegenwoordiger lopen burgers met te veel zorgen rond, om nu ook nog het werk van het ministerie te gaan doen. “Laat ze beginnen te werken”, aldus Etnel.