Ondernemer bedreigt en mishandelt echtgenote

De 34-jarige ondernemer Rajeev N. is door de Surinaamse politie opgepakt wegens mishandeling en bedreiging van zijn echtgenote.

Vernomen wordt dat de aangeefster zich vorige week samen met haar schoonmoeder en schoonzus in de keuken bevond, toen Rajeev van het werk kwam en zijn vrouw uit het niets begon af te takelen.

De moeder en de zus van de verdachte stapten naar de Surinaamse politie en hebben elk in voordeel van respectievelijk hun schoondochter en schoonzus een verklaring afgelegd. Zaterdag werd de man aangehouden en in verzekering gesteld.

Het blijkt dat deze verdachte zijn vrouw vaker heeft mishandeld. Het was zelfs zo erg dat de vrouw bezig was met een echtscheiding. Ondanks alles accepteerde ze haar man toch. Na de in verzekeringstelling probeerde de vrouw de zaak bij de politie ook nog in te trekken.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie beslist over het lot of hij alsnog in vrijheid kan worden gesteld.