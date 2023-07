Familie niet te spreken over beschuldigingen van vrouw die haar man vermoorde en in beerput dumpte

Eerder deze maand ging de zaak voor van Geeta C., die haar echtgenoot Ramesh Pershad (54) zou hebben vermoord en zijn lichaam daarna in een beerput dumpte. De vrouw zei in een eerste reactie op de dagvaarding dat de man haar regelmatig beledigde, mishandelde en bedreigde.

De twee zonen van Pershad en de rest van de familie, zijn diep teleurgesteld in deze beschuldigingen aan zijn adres. In een reactie zeggen zij:

“Helaas is Ramesh niet meer in leven en kan hij zich dus niet verweren. Hier wordt flink misbruik van gemaakt en wordt de zaak eenzijdig vanuit de dader en haar advocaat belicht. Geeta C. beweert dat ze vaak werd mishandeld en met de dood werd bedreigd, als zij het huis zou verlaten. Zij heeft het huis echter drie keer verlaten en is drie keer ook gewoon levend terugkomen. Waarom heeft Ramesh haar toen dan niet vermoord?”

Het is volgens de familie een vaststaand feit dat Geeta zelf de moordenaar is geweest en het lijk geweten- en respectloos in een beerput op het erf heeft verstopt. Er is nooit melding bij de politie gemaakt dat Ramesh haar zou hebben mishandeld. Ramesh werd door Geeta C. juist beledigd in het bijzijn van de familie en werd ernstig verwaarloosd door haar, terwijl hij moeilijk kon lopen door een bloeddruk aanval.

De familie zegt te weten dat dader Geeta een buitenechtelijke relatie had. Dit werd door Ramesh Pershad ook aangehaald. Dat de dader van tafel en bed gescheiden was van haar man wist de familie niet. Dit werd achteraf ontdekt nadat er aangifte was gedaan door de broers van Ramesh.

“Het motief om Ramesh te vermoorden en te verbergen is hierdoor deels verklaarbaar. Ze had mogelijk gehoopt dat ze door hem op te ruimen, in haar verliefdheid een leven kon opbouwen met iemand anders. Ze gaf gelijk na zijn verdwijning ook aan dat ze een manspersoon in huis moest hebben, terwijl de familie op dat moment in een groot verdriet verkeerde en zoekende was naar Ramesh.

Geeta C. denkt een sluw spel te spelen om strafvermindering te krijgen, maar voor het licht van de waarheid zal de duisternis der leugen geen standhouden”, aldus de familie in reactie op haar uitspraken.