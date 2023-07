Zus steekt broer met groot mes in rug na ruzie

Jeraina G. heeft dinsdagmorgen haar eigen broer met een groot mes (foto) in zijn rug gestoken. Dit drama deed zich voor tijdens een ruzie tussen de twee aan de Noordpoolweg in Suriname.

De familie die overstuur was kon geen gedetailleerde verklaring afleggen. Ze gaven aan dat broer en zus ruzie kregen waarbij ze in een handgemeen waren geraakt. Daarbij stak Jeraina haar broer in de rug. Hij werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De gezondheidstoestand van het slachtoffer is nog niet bekend. De wond is ernstig zoals op onderstaande foto te zien is en het slachtoffer heeft veel bloed verloren.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek.