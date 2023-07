Vakantiehuis in Coronie compleet door brand verwoest

Een laagbouw vakantiehuis van 6 bij 9 meter te Coppenamepunt in Suriname is maandagavond rond 21.00 uur compleet door brand verwoest.

De eigenaar van het pand was ten tijde van de brand niet ter plaatse. Vernomen wordt dat hij woonachtig is in Paramaribo.

Het vermoeden bestaat dat door een kortsluiting bij de zekeringkast de brand in het pand is ontstaan. Er was geen sprake van persoonlijke ongelukken en schade aan belendingen.

Volgens de brandweer was het huis niet tegen brand verzekerd. De politie van Coronie was ter plaatse voor onderzoek.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht.