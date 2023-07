Tranga Rugie & TML bestaat 13 jaar en viert dit op Kwaku 

Op 5 augustus aanstaande bestaat de Surinaams-Nederlandse band Tranga Rugie and The Music Lovers 13 jaar. In verband hiermee heeft de formatie op die dag een eigen feestje op het Kwaku festival en wel in de tent La Spang.

Afgelopen weekend heeft de muziekformatie ook opgetreden op Kwaku en een geweldige show neergezet. Tranga Rugie oftewel Rugia Stekkel, vertelt aan de redactie van Waterkant.Net dat de reacties lovend waren.

“Ons optreden was abnormaal gezellig. Ik ben in het publiek gegaan en het ging gewoon los. Mensen waren super tevreden en we hebben door ons optreden nog andere grote boekingen binnengehaald” vertelt de artiest.

De band heeft ook veel positieve reacties ontvangen over hun kledingstijl (foto) waar altijd veel aandacht aan wordt besteed. “Een van de best geklede Surinaamse bandjes zijn wij zeker”, vertelt Tranga Rugie trots aan de redactie. Het optreden afgelopen weekend was ook live te zien in Suriname via de STVS (foto onder).

Het beloofd zeker een feestje te worden op zaterdag 5 augustus op Kwaku.