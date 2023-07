Sharman ook voorstander uitsluiting kandidaat- parlementariërs met strafbladen

Parlementariër Dew Sharman, één van de initiatiefnemers van het voorstel van de VHP om de Kiesregeling en de grondwet aan te passen, is ook voorstander dat mensen met een strafblad ook geen minister en parlementariër mogen worden. In het ingediende wetsvoorstel is alvast gevraagd naar een aanpassing van artikel 92 van de grondwet dat de kandidaat-vicepresident en kandidaat-president met een nationale en internationale veroordeling moeten uitsluiten.

“Laten mensen in de top, in de leiding van het land, een schone lei hebben. Die bepaling voor de vicepresident en president hebben we opgenomen, maar dat mag natuurlijk voor iedereen gelden. Dat het ook moet gelden voor alle ministers, parlementariërs en staatsraadsleden. Ik heb daar geen moeite mee”, zei de politicus in een tv-interview.

Sharman, die ook vicevoorzitter is van het parlement, hoopt dat zijn voorstel uiteindelijk in een openbare vergadering wordt behandeld, waardoor deze toevoegingen kunnen worden gepleegd. Ook de nadere omschrijving over voor welke soort strafbare feiten men zal worden uitgesloten, zal daar moeten worden bepaald. Hij benadrukt dat met zo een regel het primair gaat om het aspect van integriteit.

“Wij moeten in deze tijd gaan nadenken over leiderschap en profielen van mensen. Dus zij die in de politiek komen en leiderschap willen hebben, moeten ervoor zorgen dat ze een schone lei hebben. En dat is bedoeld voor elke Surinamer”, aldus de politicus.

De Nationale Assemblee heeft afgelopen dinsdag tijdens de huishoudelijke vergadering één commissie benoemd voor de verschillende initiatiefwetten die te maken hebben met de wijziging van de Kiesregeling en de grondwet. De commissie die uit negen leden bestaat, wordt geleid door VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien.