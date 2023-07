ConnectAmericas biedt kansen voor Surinaamse bedrijven

Op maandag 24 juli 2023 vond de eerste businessmeeting plaats met de grootste zakengemeenschap in Amerika, ConnectAmericas, georganiseerd door de Suriname Investment and Trade Agency (SITA). ConnectAmericas is een gratis zakelijk platform gemaakt door de Inter-American Development Bank (IDB), om verbinding te maken met zakelijke klanten en leveranciers over de hele wereld. Ook helpen zij hen toegang te krijgen tot financiering, kennis van experts uit verschillende branches en mogelijkheden aan te sluiten bij een wereldwijd exportplatform.

Minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft middels een videoboodschap het welkomstwoord gericht aan de aanwezigen. De minister gaf aan dat deze bijeenkomst een belangrijke mijlpaal was in SITA’s reis naar het bevorderen van economische groei en het openen van nieuwe wegen voor Surinaamse producten en diensten op het wereldtoneel. “De online marktplaats voor exporteurs, naadloos geïntegreerd met ConnectAmericas.com, maakt de weg vrij voor Surinaamse producten en diensten om een breder publiek te bereiken, wat zorgt voor een betere handel en economische mogelijkheden”, benadrukte de bewindsman.

Verder gaf de minister aan dat door lokale banden te stimuleren, de samenwerking en kennisdeling tussen Surinaamse bedrijven wordt bevorderd en ondernemers in staat worden gesteld om hun netwerken uit te bereiden, middelen te bundelen en elkaars sterke punten te benutten om onaangeboorde markten aan te boren.

Minister Ramdin moedigde alle Surinaamse ondernemers aan om deze ongelooflijke kans te grijpen, mogelijkheden te verkennen en hun producten en diensten te presenteren door middel van het Connect America platform, om zo hun horizon te verbreden en nieuwe markten te veroveren. Hij drukte hen op het hart om samen te bouwen aan een bloeiende economie die innovatie viert, ondernemerschap bevordert en de kracht van wereldwijde connectiviteit omarmt.

Tijdens deze business meeting zijn verder toespraken en presentaties gehouden door Steven Collins, Chief of Operations bij de IDB, Henk-John Guicherit, Directeur van SITA, Demis John van Suriname Export Initiative en Francisco Estrazulas van Connect Americas. Bij de presentaties is er, onder andere, ingegaan op de mogelijkheden van het platform welke als katalysator fungeert, handelsbeperkingen vergemakkelijkt en zakelijke partnerschappen bevordert.

ConnectAmericas heeft meer dan 800.000 zakenlui en op het platform wordt er gewerkt aan de vaardigheden en kennis door het geven van onlinecursussen, webinars en informatie over zakelijke praktijken en nieuwe markten voor bedrijven. Ook is er een platform speciaal voor vrouwen in business in Noord- en Zuid-Amerika, waar evenementen en content die speciaal zijn ontworpen om bedrijven te helpen versterken en te laten groeien.

Directeur van SITA, Henk-John Guicherit legde de nadruk op het feit dat SITA helpt om investeerders voor Suriname aan te trekken. Guicherit benadrukte dat Suriname een brug tussen is de verschillende continenten. Hij gaf verder aan dat Suriname een aantrekkelijke zaken-en leefklimaat heeft en in een internationaal perspectief moet worden gezien. Aan dit evenement hebben verschillende bedrijven en ondernemers deelgenomen.