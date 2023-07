Bands Showtime en Good Vibezz samen met DJ Crazy Needle live in Suriname

Op vrijdag 28 juli aanstaande organiseert Anything International in Suriname een speciale editie van het evenement Paisa Phek, Tamasha Dekh. Grof vertaald betekent dit ‘strooi met geld en je krijgt alles voor elkaar!’

In de prachtige Ballroom Prince komen de bands Showtime en Good Vibezz samen met DJ Crazy Needle bij elkaar voor een speciale club edition. Deze top A-locatie is van alle luxe gemakken voorzien. De deuren gaan open vanaf 22:00.

De entree voor dit evenement is volledig gratis en het enige wat u moet doen is uw naam appen naar +5978999200 | +5978953658 en uw entree is geregistreerd!

De week erna, 6 augustus tourt Anything International door naar het Royal Breeze Hotel en zal Paisa Phek, Tamasha Dekh.. editie: zomer dingetjes gehouden worden bij de Sky Lounge & Bar. Ook tijdens deze exclusieve avond is de entree geheel gratis met een whatsapp registratie op het nummer +5978999200.