Kindjes dood na inademen gifstof die stiefmoeder op hun hoofd smeerde

De twee kinderen van 3 en 6 jaar, die gisteren dood werden binnengebracht op de Spoedeisende Hulp (SEH), zijn vermoedelijk overleden door het inademen van een gifstof. Hun 37-jarige stiefmoeder A.H. zou ter bestrijding van hoofdluizen een bepaald middel gesmeerd hebben op het hoofd van de kinderen meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Op een bepaald moment, raakten de kinderen vermoedelijk bij het inademen van de geur van het middel, bewusteloos. Het meisje viel met haar gezicht op de vloer, waardoor zij een barstwond aan haar voorhoofd opliep.

De stiefmoeder bracht de kinderen direct voor medische hulp naar de SEH van het Academisch ziekenhuis, alwaar de arts constateerde dat beide kinderen, I.Z. (3) en M.B. (6), het leven reeds hadden gelaten.

De stiefmoeder is door de politie van het bureau De Nieuwe Grond opgebracht voor verhoor en na te zijn voorgeleid, heengezonden. Om welke gifstof het gaat is niet bekend gemaakt.

Hangende het onderzoek zijn de twee ontzielde lichamen van Z.E. en A.M. in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen.