Vanavond op TV: ‘Hoe Nelli Cooman uit Suriname de snelste vrouw ter wereld werd’

Het TV programma Andere Tijden Sport van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) gaat vanavond over oud-atleet Nelli Cooman. In de aflevering getiteld ‘Hoe Nelli Cooman de snelste vrouw ter wereld werd‘ blikt de nu 59-jarige Cooman terug.

Cooman kwam op 8-jarige leeftijd vanuit Suriname aan in Rotterdam. Toen ze tijdens een sportdag alle jongens eruit liep, werd gezegd dat ze op atletiek moest gaan. “Ik had nog nooit van dat woord gehoord en vond het vooral saai”, zegt ze in het programma.

Bijna 14 jaar later had ze precies zeven seconden nodig om gekroond te worden tot snelste vrouw ter wereld. Het was meer dan het wereldrecord op de 60 meter indoor alleen. Dankzij haar prestatie sloot heel Nederland Cooman in de armen.

Geboren in Suriname werd ze een bekende Nederlander die gevraagd werd voor televisieprogramma’s als Ron’s Honeymoonquiz en Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet.

Andere Tijden Sport is vanavond om 22.05 uur te zien op NPO 1.