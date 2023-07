Suriname-China Investeringscoördinatie Commissie ontvangt Wenzhou-delegatie uit China

Een delegatie uit de Chinese stad Wenzhou onder leiding van Ma Yongxin, Vice-Chairman of Wenzhou Municipal Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference is afgelopen week in Suriname op bezoek geweest.

De delegatie is bij minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en zijn directieteam op bezoek geweest. Ook is de delegatie uit de provincie Zhejiang ontvangen door de Suriname-China Investeringscoördinatie Commissie.

Tijdens de meeting met de Surinaamse minister is gesproken over het identificeren van potentieel partnerschap tussen Suriname en Wenzhou. Zulks, met wederzijds voordeel als voorwaarde. Abiamofo noemde een samenwerking op het gebied van technologie om zodoende bij de ordening van de kleinschalige goudmijnbouwsector de overheidscontrole op te voeren.

Ook noemde de NH-bewindsman de collaboratie op het vlak van de exploratie van zeldzame mineralen zoals kobalt en lithium. Het investeren in 1×24 uur elektrificatie- en watervoorziening ten behoeve van het binnenland van Suriname kwam ook aan de orde.

Volgens minister Abiamofo zijn de verschillende samenwerkingen met China respectabel en van positieve aard te noemen en worden investeringen op prijs gesteld. China is naar zeggen van de minister immers het eerste land dat klaar staat om Suriname ondersteuning te bieden. Tussen NH en de stad Wenzhou zullen er meerdere ontmoetingsmomenten zijn.