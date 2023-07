NPS organiseert lezing: ‘Jongeren in de Politiek; Wat willen zij?

Jongeren zijn de toekomst van elke samenleving en er zijn studies die aangeven dat ruim 60% van het kiezersvolk in Suriname uit jongeren bestaat. Dit gegeven heeft mede toe geleid dat de Nationale Partij Suriname (NPS) op 4 augustus a.s. een lezing zal organiseren met als thema: Jongeren in de Politiek; Wat willen zij?

Alle jongeren maar vooral die op secundair en tertiair niveau worden door de NPS uitgenodigd, voor het bijwonen van de maandelijkse openbare discussieavond die om 19:00 uur in het partijcentrum te Grun Dyari aan de J.E. Pengelstraat 77 zal worden gehouden. De inleider van de discussie is Farell Kruin en de overige panelleden zijn Emanuel Scheek en Danique Van Varseveld (de dynamische voorzitter van de NPS Jongerenraad).

Jongeren beginnen in steeds meer ontwikkelingslanden die vooruitgang boeken op sociaal economisch vlak zoals Singapore, Mauritius, Rwanda en de Scandinavische landen een crusiale plaats in te nemen, daar onderwijs, technologie en innovatie de grootste mondiale drijvers zijn van industriële ontwikkeling. Ook in Suriname zal dit in de toekomst het geval zijn daar steeds meer jongeren een prominente plaats aan de politieke hoofdtafel opeisen wanneer het gaat om hun toekomst.

Tieners en jonge volwassenen beheersen en verstaan tevens de taal van social media tegenwoordig beter en sneller dan de generatie van hun ouders en zeker van hun grootouders. TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn en Facebook zijn slechts electronische instrumenten uit een greep van social media platforms, die de meeste jongeren dagelijks gebruiken om met professionals, entertainers, influencers, artiesten, deskundigen en met elkaar lokaal, regionaal en mondiaal te communiceren en van gedachten te wisselen.

Ook de politiek krijgt steeds meer te maken met jongeren die de technologische instrumenten van de tijd actief wensen te benutten bij het versneld en duurzaam ontwikkelen van hun directe omgeving.

Maar wat zijn de verwachtingen en uitdagingen? Hoe kijken ze aan tegen deze nieuwe rol? Wat zijn de essentiële vereisten om de opkomende generaties tegemoet te komen? Hoe moet de uitwisseling van informatie met de voorgaande generaties geschieden en welke garanties zijn noodzakelijk om dit duurzaam te verwezenlijken?

Deze vragen en nog veel meer zullen aan de orde komen tijdens de discussieavond die geheel in het teken zal staan van het ontwikkelingsproces van the upcoming generation!