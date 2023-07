Twee jongens van 14 jaar aangehouden voor woninginbraak

De Surinaamse politie heeft twee jongens van 14 jaar aangehouden, die ervan verdacht worden in een woning in het ressort Latour te hebben ingebroken. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De eigenares was ten tijde van de woninginbraak in Frans-Guyana. De broer die in een andere woning op het zelfde perceel woonachtig is, deed op politiebureau Latour aangifte van deze inbraak.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat de tieners zich via een raam toegang hebben verschaft tot het pand en de woning overhoop hebben gehaald. De aangever kon vanwege de afwezigheid van zijn zus niet precies aangeven wat er is buit gemaakt.

Bij een ingesteld onderzoek door de politie, kwamen de twee 14-jarige verdachten in beeld, waarna het tweetal op 17 juli 2023 door de politie van het bureau Latour is opgespoord en in de kraag is gevat.

Hangende het onderzoek zijn R.J. en R.M. overgedragen aan de politie van Jeugdzaken. De jeugdigen zijn voorgeleid en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.