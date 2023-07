Ook in Suriname viering geboortedag Haile Sellasie I op 23 juli

‘Niemand mag het geloof van anderen in twijfel trekken, want niemand kan de wegen van God beoordelen – Halie Selassie’. Met deze citaat wordt stilgestaan bij de viering van de geboortedag van Koning Haile Sellasie op 23 juli 2023.

Hij werd geboren als Tafari Makonnen Woldemikael op 23 juli 1892 en was een Ethiopische regent van 1916 tot 1930, daarna keizer van 1930 tot 1974. Hij is een bepalende figuur in de moderne Ethiopische geschiedenis en behoorde tot de Salomonische dynastie die zijn afstamming naar keizer Menelik I terug spoorde. De internationalistische opvattingen van Selassie leidden ertoe dat Ethiopië een charter lid van de Verenigde Naties werd.

Hij veroordeelde in 1936 bij de Volkenbond het gebruik van chemische wapens door Italië tegen zijn volk tijdens de tweede Italiaans-Ethiopische oorlog. Kortom: hij was een voorstander van vrede en gerechtigheid.

Rastafarians zijn de volgelingen van hem en zijn naar hem genoemd. Ras betekent immers ‘Head’ en Tafar betekent ‘Creator’. Hij was een Ethiopisch orthodoxe Christen gedurende zijn hele leven. Hij werd gekroond “Kings of Kings, Lord of Lords, Conquering Lion of the tribe of Judah”, titels die in de Bijbel voorkomen. Hij had een goddelijke gave die in zijn daden terug te vinden zijn.

De geestelijke leider Marcus Garvey heeft reeds in 1920 zijn kroning voorspeld met de woorden: ‘Look to Africa, when a black king shall be crowned, for the day of deliverance is at hand’. Dit gebeurde werkelijk in 1930, toen Ras Tafari Makonnen gekroond werd tot de Keizer van Ethiopië, en bekend werd als Emperor Haile Selassie.

De verjaardag van Haile Sellassie wordt wereldwijd gevierd door miljoenen Rastafarians. Ook in Suriname zal deze dag niet onopgemerkt voorbijgaan. De verschillende Rastafari organisaties, die gebundeld zijn in Rastafari Federatie Suriname (RFS) zullen op 23 juli aanstaande een feestelijke bijeenkomst hebben. De samenkomst zal gepaard gaan met de nuttiging van gezonde voeding en drank. De organisaties die op dit moment deel uitmaken van de federatie zijn: Israël Rastafari Foundation, Nyah Binghi Order, Lion House of Nazareth en de Rastafari Makandra Suriname.

Haile Selassie I is tevens een voorbeeld voor de gehele zwarte gemeenschap in de wereld waar we ook onze eigen koningen en keizers hebben.

Aan de totale Surinaamse samenleving wordt een vredevolle viering van de verjaardag van Haile Sellasie I toegewenst, in het bijzonder de Rastafari gemeenschap. Op die speciale dag zullen er activiteiten samen met de Rastafari organisaties activiteiten worden ontplooid te Colakreek (Vier Kinderen/ Para en bij Brunsie’s Stand te Flora B.

Een gezegende 131ste Celebration of HIS IMPERIAL MAYESTY EMPERROR HAILE SELLASSIE I aan eenieder toegewenst.

Voorzitter Rastafari Federatie Suriname

Saskia Kontino

Tel: +597 – 8255389