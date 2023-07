Man steekt na ruzie woning in brand en neemt verdelgingsmiddel in

Een ruzie tussen een man en zijn vrouw vrijdagavond op een adres aan de Catharina Sophiaweg in Saramacca is behoorlijk uit de hand gelopen.

De man stak op een gegeven moment de woning in brand en nam daarna een verdelgingsmiddel in. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat het echtpaar bezig is met een echtscheiding, waarbij de vrouw ook een beschermingsbevel heeft aangevraagd. Er ontstond ruzie daarover en vervolgens stak de man de woning in brand.

Het huis is van binnen verwoest. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname wisten erger te voorkomen.

Vanwege de emotionele toestand van de slachtoffers kon de politie ze niet spreken. Het is niet bekend hoe en waarmee de man het huis in brand heeft gestoken.

De politie van Groningen heeft de zaak in onderzoek.