Jogi: “Het botert niet tussen Brunswijk en Jubithana”

Het besluit van TCT-minister Albert Jubithana om per 1 augustus zijn portefeuille ter beschikking te stellen aan de president van Suriname, heeft volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi niets te maken met de aangekondigde reshuffling. Naar zeggen van Jogi botert het al geruime tijd niet tussen Jubithana en de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk, die ook voorzitter is van coalitiepartij ABOP.

“Ze kunnen dus niet door één deur. Er zijn verschillen in inzichten. Er worden opdrachten gegeven en de minister moet dat uitvoeren. Maar de minister is niet altijd happy om die opdrachten uit te voeren. Vandaar dat er een spanningsveld is. Vermoedelijk is dat dan de oorzaak dat de minister een brief aan de president heeft gericht om aan te geven dat hij per 1 augustus niet meer meespeelt”, zei Jogi in een tv-interview.

Jogi vindt overigens dat alle ministers de kritiek vanuit de gemeenschap moeten meenemen en op basis daarvan zichzelf moeten gaan evalueren. En indien deze bewindslieden vinden dat zij inderdaad ondermaats of slecht hebben gepresteerd, zou het volgens de VHP’er dan beter zijn als zij dan de eer aan hunzelf houden in plaats van op een reshuffling of ontslag te wachten.

Hij verwacht overigens niet dat een reshuffling twee jaren voor de verkiezingen voor betere resultaten zal zorgen. Dat zou na het eerste en tweede jaar regeren al moeten hebben plaatsgevonden.

Deze week ging een screenshot van een brief via social media rond, waarin Jubithana zou hebben aangegeven dat hij om persoonlijke redenen zijn portefeuille ter beschikking stelt. De minister zegt in zijn brief ‘dat hij zich vanaf zijn eerste werkdag onuitputtelijk heeft ingezet, om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land’. Hij geeft verder aan dat hij onder uitdagende omstandigheden en te allen tijde naar eer en geweten vaderland en volk heeft gediend.

Het is nu wachten op het staatshoofd dat uiteindelijk zal beslissen of hij het ontslag aanvaardt.