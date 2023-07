Formatie New Style uit Suriname vanavond live in Rotterdam

De bekende Surinaamse kaskawi formatie New Style is deze maand in Nederland en heeft al een flink aantal optredens verzorgd in Noord-Holland. Vanavond, zaterdag 22 juli komen ze eindelijk naar Zuid-Holland en wel naar Rotterdam voor een exclusieve clubshow in Club Clare in Rotterdam Centrum. Kaarten zijn online te koop via Eventbrite en vanaf 23.00u aan de deur.

Tussendoor draaien DJ’s Meo Mania en Gilly Gonzales de lekkerste hits! Club Clare is gevestigd aan de Coolsingel nr. 18 in het centrum van Rotterdam, bij Hofplein. De metro stopt precies voor de deur.

De kaarten zijn normaal 25 euro, maar voordeliger in de voorverkoop online via Eventbrite. Er zijn ook speciale lady-tickets. Wacht niet te lang en haal ze op tijd. Voor VIP tafels kun je bellen naar 0102151770

New Style live in Rotterdam

Zaterdag 22 juli 2023 van 23.30u – 04.30u

Club Clare – Rotterdam Centrum, Coolsingel 18 (bij Hofplein)

Toegang 18+

Kaarten 25 euro

Powered by Srananpoku!