Belfort: “President heeft geen vertrouwen in national carrier SLM”

Parlementariër Edward Belfort vindt dat president Chan Santokhi geen vertrouwen heeft in de national carrier, de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Het staatshoofd heeft onlangs de EU-CELAC Summit 2023 in Brussel, België bijgewoond en is vandaag weer terug in Suriname.

“SLM vliegt ook naar Nederland, maar president Santokhi is met het vliegtuig van de KLM gereisd. Vandaag is hij teruggekeerd naar Suriname, maar dan weer met het vliegtuig van de KLM. Dus hij heeft geen vertrouwen in de national carrier”, zei Belfort zaterdag in programma Sranan Tide Naa Dey.

De volksvertegenwoordiger keurt dit gedrag van Santokhi af. Hij stelt dat Nederland het staatshoofd toen niet eens op een waardige manier heeft ontvangen, terwijl bij terugkeer hij door Surinamers met een rode loper is verwelkomd.

President Santokhi heeft gedurende zijn dienstreis een omvangrijk schema afgewerkt. Behalve het bijwonen van de EU-CELAC Top heeft hij ook bilaterale gesprekken gevoerd met Europese en internationale partners.

Tijdens de top is over tal van belangrijke regionale en mondiale onderwerpen gesproken. Er wordt ernaar gestreefd om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen inzake issues waarmee de regio te maken heeft, zoals klimaatverandering en voedselveiligheid.