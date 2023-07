De Stichting Staatsziekenfonds in Suriname (het SZF) heeft laten weten dat SZF- verzekerden niet betalen voor insuline bij de SZF apotheken. Dit naar aanleiding van de uitspraak van DNA-lid Mohabali, die zei dat hij een bericht kreeg dat voor een maand aan insuline er ongeveer 2000 SRD moet worden betaald.

In een reactie op het artikel “Mohabali: Ook DNA-leden met SZF-pasjes moeten bijbetalen voor medicijnen“, zegt het ziekenfonds vandaag:

“… De Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) wenst hierbij te reageren op het bericht d.d. 21 juli 2023 vanuit waterkant.net: “Mohabali: Ook DNA-leden met SZF-pasjes moeten bijbetalen voor medicijnen”.

Het SZF is op regelmatige basis in overleg met de Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA) met het doel om oplossingsmodellen te bedenken voor de schaarste aan medicamenten en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Zowel het SZF als de VvA zijn afhankelijk van het BGVS, de grootste importeur van medicamenten in Suriname.

Het SZF zal, in het belang van haar verzekerden, alles in het werk stellen om dit probleem van bijbetalen zoveel mogelijk structureel op te lossen.

Voor wat betreft de schaarste aan insuline; vanwege de schaarste ontvangt het SZF maar een beperkt aantal per keer van het BGVS. Het ligt in de bedoeling dat dit aantal de komende week verhoogd wordt.

De SZF-apotheken verstrekken, om zoveel mogelijk verzekerden tegemoet te kunnen komen, vooralsnog voor één maand insuline aan haar verzekerden.

De SZF- verzekerden betalen niet voor insuline bij de SZF apotheken.

Het SZF blijft hard werken aan oplossingen om haar verzekerden op een goede manier te kunnen blijven bedienen.

Paramaribo, 21 juli 2023

Stichting Staatsziekenfonds