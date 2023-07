Straatrover door kordaat optreden politie aangehouden

De verdachte Jason H. (32) is in de nacht van woensdag op donderdag door de politie in Suriname in de kraag gevat, nadat hij een voetganger had beroofd van zijn geld en mobiele telefoon.

Het slachtoffer verklaarde dat hij over de Hoogestraat richting Ulstrel liep. Hij werd toen benadert door de verdachte die drugs aan hem wilde verkopen. Het slachtoffer weigerde en liep door.

Plotseling voelde de aangever dat er iets tegen zijn rug gedrukt werd, waarna zijn schoudertas inhoudende 1.500 SRD en een mobiele telefoon werd weggerukt. Vervolgens rende de verdachte weg.



Hij werd door de ingeschakelde politie in de directe omgeving in de kraag gevat. De buit is bij de aanhouding teruggevonden op hem. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Jason in verzekering gesteld.