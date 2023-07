Man die ander bij kanaal probeert te redden zelf verdronken; lijk geborgen

Uit het Saramacca kanaal in Suriname is vanmiddag het lijk van een man opgevist. Het gaat om de 54-jarige R.P. die in de nacht van woensdag op donderdag in de diepte van het kanaal verdween.

De man die bekend staat als ‘Meo’ zou in het kanaal zijn gesprongen om iemand te redden. Daarbij verdween hij zelf in de diepte.

Vandaag werd zijn lichaam gelokaliseerd bij de sluis van Vabi. De familie trof het lijk aan en schakelde de Surinaamse politie in.

Intussen is het stoffelijk overschot uit het kanaal geborgen en naar het mortuarium vervoerd.