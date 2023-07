Amoksi bezorgd over studenten die seksueel gedrag in het openbaar vertonen

Het waarborgen van de veiligheid op scholen in Suriname, is volgens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie niet zo simpel. Volgens de bewindsman maken scholieren zich niet alleen schuldig aan vecht- en steekpartijen, maar ook aan schennis van de eerbaarheid.

“Los van de verstoring van de openbare orde en veiligheid, kunnen we ook stellen dat in bepaalde gevallen ook sprake is van schennis van de eerbaarheid door studenten en scholieren”, zei de bewindsman donderdag in De Nationale Assemblee (DNA). Bij schennis van de eerbaarheid gaat het om het tonen van seksueel gedrag in het openbaar.

Amoksi stelt dat er in de komende periode daarom gesprekken zullen worden gevoerd met onder andere de minister van Onderwijs (Minowc), VOJ- en VOS-directeuren en ouderverenigingen. “Want het gezag moet niet alleen op school worden gehandhaafd, maar thuis. Ik denk dat zo een gecoördineerde aanpak betere resultaten zal opleveren”, aldus de minister.

Wat de veiligheid op scholen betreft, zijn buurtmanagers volgens de minister ‘heel agressief’ bezig met motivatiesessies en tassencontrole op verschillende scholen. Tijdens de Jongeren Informatiebeurs het afgelopen week heeft de politie ook een infosessie voor jongeren gehouden. Daarbij zijn de spullen en wapens die tijdens de tassencontroles in beslag zijn genomen, ook uitgestald.

“Soms vraag je je af: Gaan onze kinderen uit huis om naar school te gaan of komen ze van ergens anders? Want zo zie je dat ouders helemaal geen controle hebben op wat hun kinderen naar school brengen. Landelijk zijn we ook bezig met de inzet van bikers. Dit moet erin resulteren dat de veiligheid rondom scholen beter wordt aangepakt”, aldus Amoksi.