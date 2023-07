President Santokhi: “Relatie Suriname-Nederland gaat ongestoord verder”

President Chandrikapersad Santokhi heeft in de marge van de EU-CELAC Summit 2023 een constructief onderhoud gehad met de Nederlandse premier, Mark Rutte. De regeringsleiders hebben op dinsdag 18 juli in het bijzonder gesproken over de voortzetting van de bilaterale relatie na de veranderde politieke situatie in Nederland. “De relatie tussen beide landen zal ongestoord voortgang hebben”, zo benadrukt president Santokhi.

Het staatshoofd van Suriname onderstreept de vruchtbare en bilaterale samenwerking met het Koninkrijk der Nederlanden gericht op het behoud van democratie, veiligheid en sociaaleconomische vooruitgang van Suriname. “De relatie tussen Suriname en Nederland is één die wij met zijn allen verder inhoud zouden moeten geven,” aldus het staatshoofd.

De regeringsleider heeft tijdens het onderhoud met premier Rutte aangegeven dat er voortgang moet plaatsvinden van hetgeen is afgesproken over het vervolgtraject na de excuses voor het slavernijverleden. Partijen zijn uitvoerig ingegaan op het aanbod en de excuses gedaan door koning Willem Alexander.

Santokhi heeft Rutte geïnformeerd over het traject dat Suriname in de komende weken wil uitzetten, namelijk om via de clusterministers kwesties betreffende het koloniale verleden in kaart te brengen.

De regeringsleiders hebben ook van gedachten gewisseld over de aandacht die er bestaat binnen de EU en het Caribisch gebied voor het initiatief van Nederland om excuses aan te bieden. Regionale regeringsleiders zullen hierover nog bij elkaar komen.

De functionele samenwerking binnen het Makandra-project is ook ter sprake gekomen. Nederland biedt binnen dit programma, dat als een coördinatiemechanisme dient, technische bijstand aan Suriname. Santokhi en Rutte hebben zich verder uitgelaten over uitbreiding van de beschikbare fondsen, zodat continuering van de technische bijstand gegarandeerd is.

Er zijn afspraken gemaakt over de uitbreiding van het aantal terreinen, waarop samenwerking mogelijk is. Het gaat dan om energie, onderwijs, justitie en politie en defensie. Anderzijds zal er ook gekeken worden naar nieuwe terreinen van samenwerking zoals transport, luchtvaart en toerisme.

De komende dagen volgen er op verzoek van het staatshoofd ook gesprekken over de problematiek van passagiers die via Nederland richting Suriname komen, maar geen gebruik kunnen maken van een KLM-vlucht. Dit ondanks zij over de nodige documenten beschikken. Deze situatie bezorgt voornamelijk passagiers uit het bedrijfsleven veel ongemak. Afgesproken is dat er een hoge consulaire ambtenaar naar Suriname afreist om deze kwestie te bespreken.