Minister Jubithana van TCT zal portefeuille ter beschikking stellen

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme in Suriname, zal zijn portefeuille ter beschikking stellen van de Surinaamse president. Dat hebben diverse Surinaamse media woensdag bevestigd.

Deze week ging een screenshot van een brief via social media rond, waarin Jubithana zou hebben aangegeven dat hij om persoonlijke redenen zijn portefeuille per 1 augustus ter beschikking stelt aan president Santokhi.

De minister zegt in zijn brief ‘dat hij zich vanaf zijn eerste werkdag onuitputtelijk heeft ingezet, om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land’.

Hij geeft verder aan dat hij onder uitdagende omstandigheden en te allen tijde naar eer en geweten vaderland en volk heeft gediend.

Albert Jubithana is een Surinaams politicus. In 2020 trad hij voor de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) aan als minister van Transport, Communicatie en Toerisme in het kabinet-Santokhi. Daarvoor werkte hij als manager bij Royal Torarica Hotel.