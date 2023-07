Brunswijk: “Ik zit niet te springen om president van Suriname te worden”

Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk ligt niet wakker van het wetsvoorstel van coalitiegenoot VHP dat, indien goedgekeurd, ervoor zou kunnen zorgen dat hij uitgesloten wordt van het presidentschap van Suriname in 2025. Naar zijn zeggen kan alleen god bepalen wie wel of niet staatshoofd van een land zou kunnen worden.

“Gado e bepaal suma e tron president en suma niet. Ik zit niet te springen om president te worden. Men heeft gezien dat deze Brunswijk in staat is alles over te nemen”, zei de vp woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Volgens de tweede man van het land zijn er mensen in Suriname die weten dat Brunswijk niet te bestrijden is, waardoor ze zich juist bij hem aansluiten.

“Ik ben bang voor niks. Niemand kan mij uitsluiten om mee te doen. Nu ben ik president, want ik ben de waarnemend president. Dus wat zou mij kunnen stoppen om morgen president te worden? Dus ze zijn laat, want eigenlijk hadden ze al lang hiermee moeten beginnen”, aldus de politicus.

Brunswijk keurt het helemaal af dat de VHP iets zoekt om hem te belemmeren. “En dat is niet goed, want niemand kan dat voor het volk bepalen. Als het volk dat wel bepaald, then no hard feelings. Ik had ook niet genoeg zetels om vp te worden, maar er is gewoon een wonder gebeurd. Want met 8 zetels wordt je ook geen vp. Dus al heb je duizend zetels en je mag geen president worden, dan ga je het niet worden. God bepaalt”, aldus de ABOP-topman.