Twee mannen aangehouden in verband met grote vechtpartij op school

In het onderzoek naar een grote vechtpartij tussen ouders en scholieren in de maand mei bij een Muloschool in Suriname, zijn twee mannen gisteren aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo.

Het gaat in deze om vader S.T.(41) en zijn zoon J.T (19).

De redactie verneemt dat de twee zich in verband met het onderzoek bij de Surinaamse politie moesten aanmelden, hetgeen zij nimmer hebben gedaan.

De twee werden na goed speurwerk in beeld gebracht aangehouden en overgedragen aan Recherche Paramaribo die belast is met het onderzoek naar de vechtpartij op de school in Paramaribo-Noord.

De mannen zullen vandaag na verhoor voorgeleid worden bij een hulpofficier waarna in afstemming met het openbaar ministerie over hun vrijheid beslist zal worden. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.