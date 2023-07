Volksgezondheid en BVSS werken samen naar AVD

Het ministerie van Volksgezondheid heeft op maandag 17 juli het bestuur van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS) ontvangen voor een onderhoud met betrekking tot de Avondvierdaagse (AVD) die in de maand september georganiseerd zal worden.

Minister Amar Ramadhin en BVSS-voorzitter Purcy Olivieira zijn het helemaal met elkaar eens dat deze jaarlijkse beweegactiviteit in Suriname – die de afgelopen drie jaar vanwege de covidpandemie niet is gehouden – een goed platform is om de boodschap over de opmars van chronische ziektes naar de samenleving toe te communiceren.

In dit kader is er van gedachten gewisseld, waarbij op advies van het ministerie het thema voor deze Avondvierdaagse aangepast zal worden. De focus zal liggen op het bewustzijn over de gezondheid.

Aan de BVSS is gevraagd om te participeren in de intersectorale aanpak van de chronische ziekten. Dit in het kader van het opbouwen van een alliantie tegen de opmars van chronische ziekten en ter bescherming van de gezondheid van de burgers.

Het ministerie van Volksgezondheid zal ook deelnemen aan de AVD, die plaatsvindt op 6, 7, 8 en 9 september.