Veel misstanden bij barbecue- en worstverkopers op straat in ressort Munder

In het jaarplan van het ressort Munder staat opgenomen dat er controle uitgevoerd zal worden op standhouders langs de openbare weg, waaronder barbecue- en worstverkopers.

Tijdens de controle is er overleg geweest met het avondbestuur om tot een beter resultaat te komen. De afdeling Milieu en Gezondheidsdienst (MGD) heeft ondersteuning geboden bij de werkzaamheden. Daarbij is het volgende gebleken:

• De verkopers beschikten niet over een geldige vergunning of toestemming die was afgegeven door de districtscommissaris

• Ze konden geen bewijs van een foodhandler-keuring overleggen.

• Er werden personen aangetroffen op de stands zonder enige benodigde documenten

• De hygiëne van zowel de stands als de omgeving liet te wensen over.

De standhouders werden verzocht zich aan te melden op het kantoor van het bestuur, waar er met hen is gesproken en medegedeeld is dat ze hun zaken in orde moesten maken voordat ze weer mochten verkopen.