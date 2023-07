Een auto is even voor 10.00 uur op z’n zij terechtgekomen na een aanrijding op de hoek van de Henck Arron- en Zwalmbergstraat in Suriname.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Beide wagens hebben aanzienlijke schade opgelopen.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Zo gauw meer bekend is wordt het bericht aangevuld.