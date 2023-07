Advocaat Essed geeft kortgeding Van Dijk-Silos geen schijn van kans

“Ik geef het geen schijn van kans”. Zo reageert advocaat Hugo Essed op het kortgeding dat de jurist Jennifer van Dijk-Silos afgelopen week aanhangig heeft gemaakt tegen president Chan Santokhi en parlementsvoorzitter Marinus Bee.

Van Dijk-Silos heeft in het kortgeding aan de rechter gevraagd dat de president binnen dertig dagen na het vonnis een conceptwet voor wijziging van de Kiesregeling indient bij De Nationale Assemblee (DNA) en dat de parlementsvoorzitter binnen twee weken na de indiening van dit concept, het in behandeling moet nemen. Deze rechtszaak vangt echter pas op 10 augustus aan.

Essed stelt dat er ondertussen al drie initiatiefvoorstellen voor de Kiesregeling al liggen bij de parlementsvoorzitter. En zoals de president dat heeft aangekondigd, komt er vanuit de regering heel binnenkort nog een vierde. Dus het doel dat deze vordering beoogd wordt op dit moment al gerealiseerd.

In het actualiteitenprogramma Welingelichte Kringen voerde Essed aan dat het verzoekschrift van Van Dijk-Silos neerkomt op een politieke stunt en in de rechtspraak aangeduid kan worden als een obscuur libel. “In het Nederlands zou men zeggen ‘een mismaaksel’ en in het sranantongo noemen we dat ook ‘een leleku’. Dus geen kans van slagen”, aldus de advocaat.

In het actualiteitenprogramma gaf ook advocaat Serena Muntslag-Essed aan dat er een indruk wordt gewekt alsof zij samen met een deskundig team ook een conceptwet heeft ingediend. “Dat klopt niet. Muntslag-Essed heeft niets ingediend”, stelt zij.

Wat wel is gebeurd, is dat er een beroep aan haar en het deskundig team is gedaan om de wetgevingsjuristen van de DNA te assisteren met het maken van een wetsvoorstel, dat vanuit DNA dan wel parlementariërs ingediend zou kunnen worden. De afronding daarvan is afgegeven aan Bee. Muntslag-Essed stelt dat het initiatiefvoorstel van de NDP hierna uit dat voorstel is voortgevloeid.