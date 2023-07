Drie VWO-scholieren vertegenwoordigen Suriname op Natuurkunde Olympiade in Tokyo

Van 10 tot 17 juli nemen drie Surinaamse middelbare scholieren deel aan de Internationale Natuurkunde Olympiade in Tokyo, Japan.

Het Surinaamse team bestaat uit:

Christopher Tekam – Scholengemeenschap Nickerie

Nyuk-Shi Puperhart – Ewald Meyer Lyceum

Christiaan Brunings – Arthur Hoogendoorn Atheneum

Deze scholieren zijn de top-3 deelnemers van de nationale competitie, waar meer dan 100 VWO-studenten aan hebben deelgenomen. De competitie toetste de theoretische en praktische natuurkunde kennis van de studenten.

Het Comité Natuurkunde Olympiade Suriname (CNOS), dat sinds 1990 de Natuurkunde Olympiade organiseert, selecteerde de winnaars van de nationale competitie om Suriname internationaal te vertegenwoordigen. Suriname heeft in het verleden een bronzen medaille gewonnen op dit internationale podium.

De afvaardiging van de Surinaamse delegatie naar de Olympiade is gesponsord door het bedrijfsleven. Het evenement is een project dat door de Rotary Club Paramaribo is geadopteerd.