‘Ajay Gopalrai snelste typer van het land’

Na een spannende finale is Ajay Gopalrai uitgeroepen tot winnaar van de Landelijke Typewedstrijd in Suriname, welke was georganiseerd door DigiSmart.sr. Met een indrukwekkende snelheid van 514 aanslagen per minuut mag Ajay zich de ‘snelste typer van het land’ noemen. Op de tweede plaats eindigde Raïsa Moertabat, gevolgd door Safiya Asmoredjo.

De dag van de finale, 15 juli, is bewust gekozen daar deze dag door de VN is uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Jongerenvaardigheden. In het digitaal tijdperk waarin wij leven kan typen gezien kan worden als nieuwe schrijven en daarom een belangrijke vaardigheid om over te beschikken.

Een jury bestaande uit: Jean-luc van Charante, Djina Bergraaf-Sanchit en Thersa Wong Swie San, hield toezicht op het verloop van de finale en de tekst voor de finale is opgesteld door Robby Parabirsing.

De voorronde van de Landelijke Typewedstrijd, die begon op 15 juni 2023 en eindigde op 13 juli 2023, was voor iedereen toegankelijk via www.digismart.sr. Daar konden deelnemers een tekst binnen één minuut overtikken en mochten zo vaak meedoen als ze wilden om hun snelheid te verbeteren. Er is meer dan 1300 keer meegedaan om een plek in de finale te bemachtigen.

Over DigiSmart

DigiSmart.sr is opgezet door Alembo die bewust en doelgericht maatschappelijk verantwoord onderneemt en wil bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale geletterdheid van de gehele Surinaamse gemeenschap.

Met DigiSmart wil Alembo op een duurzame, vernieuwende en ondernemende manier bijdragen aan SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs), een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Het is van groot belang dat mensen hun vaardigheden blijven ontwikkelen, zowel voor moderne bedrijfsvoering als voor studies. Door de tests op DigiSmart.sr af te leggen, kan iedereen zijn of haar digitale vaardigheden in kaart brengen.