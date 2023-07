Opening Jongeren Informatiebeurs in Suriname

De Stichting Jongeren Welzijn is verheugd om dit jaar wederom de fysieke editie van de Jongeren Informatiebeurs te organiseren, met als thema “Meer kennis, meer ontwikkeling”. Na drie jaar van virtuele evenementen vanwege de Covid-19 crisis, zal de beurs plaatsvinden in het Nationaal Indoor stadion (NIS) in Paramaribo en wel van 14 tot 16 juli 2023. De toegang bedraagt SRD 20 per persoon.

De Jongeren Informatiebeurs biedt jongeren van voornamelijk de Basis-, VOJ- en VOS-scholen, evenals werkende- en werkloze jongeren, de mogelijkheid om door middel van informatie, documentatie en demonstraties kennis op te doen over diverse onderwerpen, waaronder:

Opleidings-, trainings- en beroepsmogelijkheden

Hulp- en dienstverlening voor de jeugd bij de overheid, particuliere instanties, internationale

organisaties en niet gouvernementele organisaties

Mogelijkheden voor culturele en creatieve expressie en

• Jong ondernemerschap.

De Jongeren Informatiebeurs heeft een opmerkelijke groei doorgemaakt en is inmiddels een niet meer weg te denken evenement in onze samenleving. Duizenden jongeren en volwassenen hebben door de jaren heen de beurzen bezocht teneinde aan de nodige informatie te kunnen komen.

Verschillende instituten en organisaties hebben zich al aangemeld om deel te nemen aan de aanstaande beurs, waaronder de Anton de Kom Universiteit, het Bureau Onderwijsinformatie en studiefaciliteiten van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het Korps Politie Suriname, het Korps Brandweer, het ministerie van Defensie (Nationaal Leger), Stg. Jeugdtandverzorging, het AZP en nog veel meer.

De openingstijden van de beurs zijn als volgt: Vrijdag 14 juli van 17.00-22.00 uur

Zaterdag 15 juli van 17.00-23.00 uur en Zondag 16 juli van 14.00-21.00 uur.