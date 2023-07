First lady doet ademhalingsoefeningen met scholieren

Voor het “Me Time” project in Suriname is first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry wederom bij enkele scholen langs geweest om de ademhalingsoefeningen samen met de kinderen te doen. De bedoeling is dat de schoolleiding samen met de leerkrachten deze oefeningen verder doen met de kinderen.

De presidentsvrouw heeft aan elke school een tablet geschonken, waarop er een zelf opgenomen video staat met de oefeningen.

Bij “Me Time” worden er mindfulness oefeningen gedaan die ons brein kalmeren. Dit geeft ons de mogelijkheid om de dagelijkse school- en werkdrukte onder controle te houden.

“Voor schoolkinderen is het doen van “Me Time” enorm belangrijk om kalm te blijven vóór het afleggen van bijvoorbeeld een repetitie of examen. Het doel hiervan is het afleveren van mentaal sterke, weerbare, veerkrachtige en gezonde jonge Surinaamse burgers aan de maatschappij”, aldus de first lady.

Bekijk hier meer foto’s van de schoolbezoeken.