Woning aan de Marowijnestraat door brand verwoest

Een woning aan de Marowijnestraat in Suriname, is afgelopen nacht verwoest door brand. De melding kwam omstreeks 01.50u binnen bij de Surinaamse politie.

Agenten van bureau Flora gingen naar de locatie, maar het huis aan de overkant van de Poolschool stond reeds in lichterlaaie. Vernomen wordt dat de eigenaar van het pand in Nederland woonachtig is.

De woning was onbewoond, maar wel aangesloten op het elektriciteitsnet en was niet tegen brand verzekerd. De oorzaak is vooralsnog niet bekend. De politie van Flora is belast met het onderzoek.