Surinaamse muziekband d’Orkest brengt nieuw nummer uit; staat 30 juli op Kwaku

d’Orkest is een unieke band uit Suriname die de afgelopen jaren gestaag aan populariteit heeft gewonnen. Met hun unieke mix van verschillende muziekstijlen en energieke optredens heeft ze een speciale plaats veroverd in de muziekscene van het land. De fans hebben even geduld moeten hebben, maar op 14 juli aanstaande komt hun langverwachte single “Wasting Time” uit.

“Wasting Time” is een dansbare en funky toevoeging aan het repertoire van d’Orkest. Het nummer lag al een poosje te sudderen in de studio en de band heeft nu de juiste sound voor het nummer gevonden om het te kunnen releasen. Het nummer is trouwens in New York gemixt door Serge “Sergical” Tsai. Met deze track voegt de band weer een nieuwe sound toe aan het geluid van de band dat al beïnvloed is door reggae, pop, rock, Indië en Surinaamse muziek. Met “Wasting Time” hebben ze voor een frisse en eigentijdse benadering gekozen die de lokale muziekscene nog niet eerder heeft ervaren.

De melodie van “Wasting Time” is aanstekelijk en de tekst resoneert met de luisteraars Het lied vertelt over het belang van het waarderen van elk moment in het leven en het vermijden van verspilling van kostbare tijd. Met een pakkend refrein en een funky groove nodigt het nummer het publiek uit om mee te zingen en te dansen.

Met de release van “Wasting Time” hoopt d’Orkest niet alleen hun bestaande fans tevreden te stellen, maar ook een breder publiek aan te spreken. Ze hebben bewezen dat ze de capaciteit hebben om grenzen te verleggen en muziek te maken die tijd en cultuur overstijgt. De single belooft een waardevolle toevoeging te zijn aan de reeds bekende Surinaamse muziekstijlen en een spannende nieuwe mijlpaal in de carrière van d’Orkest.

De band is deze maand in Nederland en staat op zondag 30 juli op het Kwaku Summer Festival.