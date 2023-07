Werkzaamheden voor aanleg tweede waterbron Henar van start gegaan

In het voorzieningsgebied Henar in het district Nickerie zijn de werkzaamheden voor de aanleg van een tweede waterbron van start gegaan. Op dinsdag 11 juli 2023 hebben verschillende sprekers het belang van de nieuw te boren waterbron benadrukt: de watervoorziening in het gebied verbeteren.

Onder meer districtscommissaris Senrita Gobardhan heeft benadrukt dat water een basisbehoefte is die essentieel is om te kunnen leven en zich gezond te kunnen ontwikkelen. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft de bewoners van Henar gefeliciteerd. “Ik ben heel blij met dit heugelijk feit. Ik zie de blijdschap ook op de gezichten van jullie die hier aanwezig zijn.”

De bewindsman is in zijn toespraak ingegaan hoe het voortraject is geweest en ook op het aanbestedingsproces. De boorwerkzaamheden worden verricht door The Kuldipsingh Group. De waterbron wordt geboord op een diepte van ongeveer 300 meter. Volgens de minister is de Kuldipsingh Group de enige aannemer met de expertise om dit te kunnen voltooien. “Soms vind je al water bij een diepte van 30 meter.” Hij zegt dat de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) een gecertificeerd bedrijf is dat voorziet in gezond en kwalitatief goed drinkwater.

De bewindsman is blij dat Kuldipsingh ondanks een drukke werkagenda bereid is gevonden om mee te werken aan het project. De aannemer is namelijk bezig met boorwerkzaamheden voor Staatsolie. Hij waardeert de bereidwilligheid van de oliemaatschappij om de aannemer de ruimte te geven om te werken aan de aanleg van de waterbron.

SWM-directeur Lienga onderstreept dat de maatschappij vanaf de overdracht van de onderstations door NH bezig is geweest met het voortraject. Ook is het oplossen van de waterproblematiek te Henar vanaf het aantreden van de regering hoog op agenda geplaatst. Directeur Lienga zegt dat er ook hard wordt gewerkt om andere gebieden in het rijstdistrict te voorzien van kwalitatief water. Hij doet uit de doeken dat er ook een waterbron zal worden aangelegd in Paradise.

Volgens de topman van de waterleidingmaatschappij zal er door de uitfasering van de subsidies wat extra geld gegenereerd worden, maar de onkosten die gemaakt moeten worden voor onderhoud, vernieuwing en modernisering liggen veel hoger. Hij neemt de opdracht van president Santokhi om hervormingen door te voeren mee als huiswerk.