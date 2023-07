Twee mannen vast na doodschieten Braziliaanse bromfietser

De Surinaamse politie heeft zondag bevestigd dat de schutter is aangehouden, die de 38-jarige bromfietser van Braziliaanse afkomst afgelopen zaterdag op de hoek van de Gijsbertusstraat en de Tourtonnelaan doodschoot. Het gaat om de 21-jarige E.V. (foto) meldt het Korps Politie Suriname.

Het voorlopige onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de bromfietser R.J. vanuit de richting van de Gijsbertus straat kwam en reed naar de richting van de Tourtonnelaan. Op eerder vermelde kruising heeft de bromfietser verzuimd voorrang te verlenen aan het busje die over de Tourtonnelaan reed met als gevolg, de aanrijding.

Toen de bestuurder van het busje naar de bescheiden van de bromfietser vroeg, kon hij deze niet tonen en kon vanwege de Portugese taal, moeilijk communiceren. M.K. en E.V. die in een grijs gelakte personenauto kwamen aangereden, stopten en boden hulp aan bij het communiceren. Een andere Braziliaanse man die ter plaatse was, probeerde ook met de bromfietser te communiceren.

De bromfietser besloot een vriend te bellen die hem te kennen gaf de materiële schade aan het busje te zullen bekostigen. De vriend woonde niet ver van de locatie, dus deed de benadeelde samen met de andere Braziliaanse man de woning van de vriend van de bromfietser aan.

Naar zeggen van ooggetuigen rende de bromfietser plotseling de Blauwdasstraat op en keerde kort daarna gewapend met een jachtgeweer terug en richtte het wapen op de inzittenden van het busje dat betrokken was bij de aanrijding. Eén van de mede-inzittenden die een penitentiaire ambtenaar is, loste bij het zien daarvan twee waarschuwingsschoten in de lucht.

Bij die gelegenheid schoot de mede-inzittende E.V. van het grijsgelakte voertuig van op een afstand een aantal keren gericht op de bromfietser met voor hem het noodlottige gevolg. Na de daad verlieten E.V. en M.K. in het grijs gelakte voertuig de plek. De twee zijn na uitgewerkte informatie door leden van de afdeling Kapitale Delicten en het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) op twee afzonderlijke adressen opgespoord en aangehouden.

Het wapen dat de schutter illegaal in zijn bezit bleek te hebben, is terecht en is door de politie in beslag genomen. Ook het dienstvuistvuurwapen van de penitentiaire ambtenaar is hangende het onderzoek door de politie in beslag genomen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn zowel E.V. als M.K. door de politie in verzekering gesteld.