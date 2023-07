SPBA-voorzitter: “Als Sewdien niet wordt vervangen, dan komt er splitsing in VHP”

De Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) eist de vervanging van LVV-minister Parmanand Sewdien. “De minister van LVV moet weg”, zegt SPBA-voorzitter Harinnanan Oemraw. Hij voert aan dat Sewdien in zijn drie jaren als minister tot nu toe niets heeft kunnen betekenen voor de rijstsector in Suriname. Er wordt daarom met argusogen gekeken naar de aangekondigde reshuffling.

Indien president Chan Santokhi toch van mening zou zijn dat Sewdien niet wordt vervangen, dan ziet de SPBA als alternatief de benoeming van een onderminister die zich dan specifiek bezig zal houden met deze sector. Oemraw benadrukt dat deze nieuwe persoon dan wel een goede rijstdeskundige zal moeten zijn. “Het voorstel van de SPBA is dat de overheid kader moet aantrekken vanuit het buitenland. De anderen hebben 20 jaar lang niets kunnen presenteren. En wij hebben juist om de vier tot vijf jaren nieuwe variëteiten nodig. Het Adron is een veredelingsbedrijf, maar er wordt niet veredelt in Adron. Wat wij hier inzaaien zijn rijstrassen uit Guyana en Maleisië”, stelt hij in een radio-interview.

Oemraw stelt dat er een verschil van mening was tussen de ondertussen ontheven Landbouwdirecteur Soedeshchand Jairam en Sewdien. Als er een budget was voor de rijstsector, dan wilde de minister dat geld naar zeggen van Oemraw niet in de sector investeren, maar ergens anders. En Jairam was daar tegen. Er is ook een geval geweest waarbij de minister weigerde uitvoering te geven aan eerder toegezegde aantal zakken ureum en npk-mest. Er liggen volgens hem ook 10.000 zakken fosfaat vanuit Marokko in een loods van FAI.

“Dat was een geheim van de minister. Hij zou het aan een wederverkoper verkopen en die zou het dan aan de Staat verkopen. Dat heeft ook een probleem gezorgd bij Jairam, want de minister denkt dat Jairam dit alles aan mij heeft doorgegeven”, aldus de SPBA-voorzitter.

Het geval van de 10.000 zakken fosfaat heeft voor behoorlijk veel irritatie gezorgd onder de boeren van Nickerie. “Alle boeren zijn boos op de minister”, aldus Oemraw. Indien Sewdien niet door het staatshoofd wordt vervangen, verwacht Oemraw een splitsing binnen de VHP. Het wachten is daarom op het besluit van de president.