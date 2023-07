Jeugdraad Suriname geïnstalleerd; krijgt inspraak in besluitvormingsproces

De landelijke online-verkiezing voor de Jeugdraad Suriname (JRS) heeft plaatsgevonden op donderdag 1 juni. Tweeënzestig kandidaten mochten meedingen naar een van de 29 plekken in het orgaan. De JRS is het wettelijke inspraakorgaan van Surinaamse jongeren op bestuurlijk niveau.

De opvolger van het Nationaal Jeugd Parlement (NJP) is op zaterdag 8 juli geïnstalleerd door minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en jeugdzaken (AWJ) in de Congreshal. President Chandrikapersad Santokhi is deelgenoot geweest van de ceremonie en heeft in zijn toespraak benadrukt dat de jeugdraad een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van het land.

Het staatshoofd is van mening dat jongeren een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid kunnen ontwikkelen door inspraak te hebben in het beleid dat hen beïnvloedt. “Ik geloof dat de jeugd de drijvende kracht is achter vooruitgang en verandering. Het is onze plicht als regering om hen te ondersteunen daarin. Daarom staan binnen mijn beleid de jongeren heel hoog op de agenda. Ik geloof sterk in de kracht van jullie jongeren en jullie vermogen om positieve veranderingen teweeg te brengen”, sprak president Santokhi de nieuwbakken Surinaamse jeugdraadsleden toe.

De regeringsleider die pas terug is van de reguliere Caricom Heads of Government Meeting op Trinidad and Tobago heeft de jeugdraadsleden diverse vraagstukken, die tijdens de top zijn bediscussieerd door de regeringsleiders, voorgehouden aan de jeugdraadsleden. Hij heeft de jeugdvertegenwoordigers gevraagd om extra aandacht te schenken aan het onderwerp klimaatverandering. “Er is onvoldoende bewustwording om onze planeet te beschermen. De effecten zijn ook in Suriname duidelijk merkbaar. De jongeren moeten the lead nemen in de discussie hoe wij onze planeet moeten redden”, aldus Santokhi.

Door jongeren te betrekken bij de inspanningen om voedselzekerheid te garanderen, kunnen we een toekomst creëren waarin iedereen toegang heeft tot voldoende, gezond en voedzaam voedsel. President Santokhi zegt dat klimaatverandering een bedreiging is voor de voedselzekerheid. Hij geeft aan dat belangrijk is dat jongeren ook gaan studeren in de agrarische en productie gerelateerde opleidingen.

“Ik heb de minister van Onderwijs gevraagd om meer aandacht te schenken aan het marktgericht onderwijs. Op het Natuurtechnisch Instituut (NATIN-mbo) zijn we gestart met de studierichting olie-en gas. We hebben Staatsolie gevraagd om ons te helpen om het onderwijssysteem te differentiëren op alle niveaus in de richting van olie-en gas”, laat het staatshoofd doorschemeren.

De regeringsleider heeft de raad opgeroepen om een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van Suriname. Hij is ervan overtuigd dat de frisse perspectieven en innovatieve ideeën waardevolle bijdragen zullen leveren aan het vormgeven van een inclusieve samenleving. Het staatshoofd die ook invulling geeft aan de portefeuille Jeugdbeleid in de Caricom laat weten dat er een speciale unit komt op het Kabinet van de President om het jongerenbeleid vanuit het hoogste niveau aan te sturen.

Minister Mac Andrew geeft in zijn toespraak aan dat het beleid van zijn departement wordt beïnvloed door het concept ‘YouthPower’. Het concept is gericht op het versterken van de capaciteiten van jongeren en het bevorderen van hun betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties. Het omvat het creëren van kansen voor jongeren om te leren, te leiden en te participeren in hun gemeenschappen, en het bieden van ondersteuning en middelen om hun ideeën en initiatieven te realiseren.

“Power staat voor een acroniem, namelijk; participatie, ontwikkeling, weerbaarheid, economische aangelegenheden en rechten. We hebben het als een vacuüm ervaren dat we de afgelopen periode geen gekozen jeugdvertegenwoordiging hadden die het beleid van het ministerie kon ondersteunen”, onderstreept de bewindsman.

De minister accentueert dat het noodzakelijk is om een jeugdvertegenwoordiging te hebben zodat jongeren een stem hebben in het besluitvormingsproces. De AWJ-minister kijkt er reikhalzend naar uit om samen te werken met de jeugdraad en invulling te geven aan een effectief jongerenbeleid.