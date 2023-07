Advocaat: “Misbruik van staatsmiddelen bij kroningsceremonie Brunswijk”

Hoewel de recente kroning van vp Ronnie Brunswijk tot King of Afro Suriname Heritage een privéaangelegenheid is, blijkt dat de tweede man van het land hiervoor misbruik heeft gemaakt van staatsmiddelen. Dat zei advocaat Hugo Essed zondag in het actualiteitenprogramma Welingelichte Kringen.

“De privé koningen die hij heeft uitgenodigd, zijn door ministers van de republiek Suriname (Kenneth Amoksi en Gracia Emanuel, red.) op Zanderij ontvangen. Die zijn met staatsauto’s vervoerd en door staatsambtenaren beveiligd. Dat kan niet. Het is misbruik van staatsmiddelen voor een pure privéaangelegenheid. Een ieder mag zijn cultuur beleven, maar we moeten geen staatsmiddelen gaan gebruiken en staatkundige verwarringen gaan schetsen”, aldus de advocaat.

Er zijn volgens Essed hiernaast ook tal van andere blunders gemaakt. Zo is vanuit vooral de staatsmedia meerdere malen vermeldt dat de vicepresident van Suriname bekroond of onderscheiden wordt. “Dat is staatsrechtelijk pertinent onjuist. Het is de privé persoon Ronnie Brunswijk die gewoon een stunt uithaalt. Ik heb wel ernstige kanttekeningen en bezwaren, want het gaat om een pure propaganda stunt in een poging indruk te maken op zwart Suriname.

Hij pretendeert zelf de koning te zijn van alle afros in Suriname. Hij leeft wel absoluut in een waan. Hij heeft overigens met zijn etnische politiek en gudu pa gedrag juist zichzelf geïsoleerd in dat breed spectrum van zwart Suriname. Hij heeft mogelijk nog de steun van Aucaners, maar de Aluku’s, de Saramaccaners en vele andere Afro-Surinamers hebben gewoon weinig met hem op. Integendeel met deze stunt, krijgen ze steeds meer afkeer van hem”, aldus Essed.

In juridisch opzicht stelt Essed dat het koningschap van Brunswijk staatsrechtelijk van nul en generlei waarde is voor Suriname. Hij is door 3 Afrikaanse koningen, vertegenwoordigers van de African Royal Kingdom (ARK), ceremonieel geïnstalleerd. “Brunswijk en Suriname zijn proeftuin voor de African Royal Kingdom, een puur commerciële organisatie die nu zijn vleugels ook uitslaat naar de diaspora buiten Afrika. Het is overigens niet nieuw. Verschillende privéorganisaties uit de westerse en oosterse landen hebben in Suriname activiteiten onder hun diaspora”, aldus de advocaat.