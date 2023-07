VIDEO: Auto op z’n zij na aanrijding; veroorzaker doorgereden

Het was vanmorgen wederom raak op de hoek van de Keizer- en Zwartenhovenbrugstraat in Suriname.

Een Toyota Rush en Vitz kwamen hard met elkaar in botsing, waarbij eerstgenoemde op z’n zij belandde. De bestuurder raakte gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De bestuurder van de Rush reed over de Zwartenhovenbrugstraat richting Stoelmanstraat. De andere bestuurder sloeg op de hoek plotseling rechtsaf in de Keizerstraat (hetgeen verboden is) en veroorzaakte de aanrijding.

De veroorzaker reed na het voorval door richting de Frederik Derbystraat. De politie werkt aan de opsporing en aanhouding. De Rush raakte zwaar beschadigd en is door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

Hieronder een video van het voorval vastgelegd door een beveiligingscamera.