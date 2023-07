Sabakoe debuteert op North Sea Jazzfestival in Rotterdam

De bekende Surinaams-Nederlandse formatie Sabakoe, beleefde zondagavond 9 juli 2023 haar debuut op het North Sea Jazzfestival in Ahoy’ Rotterdam. De swingende negenmansformatie was van 22.30u – 23.30u live te zien op het Mississippi podium. En dat trok veel toeschouwers zoals te zien is op de foto.

Bandleider en voorzanger Steven Maayen liet vorige week aan De Ware Tijd weten dat het optreden niet alleen een mijlpaal is, maar ook een uitdaging die uiteindelijk voldoening geeft. Volgens hem is dit het resultaat van hard werken en gezien en gewaardeerd worden.

Sabakoe werd opgericht in 1984 en scoorde meerdere hits waaronder ‘Postbode’, ‘Mooi Misi’ en recent ‘We Moeten Doorgaan’. De band geeft kaseko muziek een verfrissende, eigentijdse klank en laat de vonken ervan afvliegen tijdens hun shows.

Afgelopen december en januari deed Sabakoe nog een succesvolle tournee door Suriname waar het kaseko-minnend publiek losging op de vrolijke songs van de band.